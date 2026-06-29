Declarație de la Cotroceni: Nicușor Dan subliniază parteneriatul strategic dintre România și Israel

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iun. 2026, 14:39

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Israelului, Isaac Herzog, că relațiile dintre cele două state se bazează pe un parteneriat solid, construit de-a lungul timpului în plan politic, economic și uman.

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