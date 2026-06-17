Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „AUR solicită Ministerului Afacerilor Externe să informeze public câți migranți ar urma să fie repartizați României în cadrul noului Pact european privind migrația și azilul”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, solicită clarificări urgente din partea Guvernului României și Ministerului Afacerilor Externe privind poziția oficială a statului român în privința pactului european privind migrația și azilul care a intrat în vigoare și care impune un mecanism de relocare a refugiaților.

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