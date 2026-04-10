Ce va decide instanța în dosarele lui Călin Georgescu? Marți, în a treia zi de Paște, termen important la Curtea Supremă

Călin Georgescu a fost citat pentru a se prezenta la instanță într-un nou proces important. Săptămâna următoare magistrații vor decide soarta dosarului în care acesta este implicat.

Este vorba despre un dosar cu o miză uriaşă pentru Călin Georgescu, iar acesta a fost citat pentru săptămâna viitoare, marţi, la ora 9:00, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Atunci, magistraţii vor analiza, vor judeca contestaţia formulată de către avocaţii lui Călin Georgescu . Este vorba despre cel de-al doilea dosar penal în care acesta este implicat, care a fost cercetat de către procurorii Parchetului General şi în care este pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă la acţiuni împotriva ordinii constituţionale. În acelaşi dosar este implicat şi Horaţiu Potra, dar şi alte 20 de persoane care vor ajunge în faţa magistraţilor.

Judecătorii vor decide la acest termen, într-o decizie definitivă, dacă începe sau nu judecarea pe fond, asta după completul de la Curtea de Apel Bucureşti, care a adus precizarea că anumite probe, dar şi anumite declaraţii au fost obţinute nelegal de către procurori în timpul anchetei penale și ar trebui excluse de la dosar.

Există multe controverse care se învârt în jurul acestei anchete penale, în care este implicat şi Călin Georgescu . Această decizie este una definitivă şi irevocabilă şi urmează să se stabilească dacă va începe judecarea pe fond în cadrul acestui dosar penal sau dacă se întoarce înapoi pe masa procurorilor la Parchetul General.