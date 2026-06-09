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Politica· 2 min citire
Călin Matieș (deputat AUR): „Proiectul AUR pentru subvenționarea laptelui ecologic merge mai departe cu susținerea tuturor partidelor parlamentare”
Călin Matieș (deputat AUR)
Proiectul legislativ inițiat de deputatul AUR Călin Matieș privind acordarea unui sprijin de 2 lei pentru fiecare litru de lapte ecologic certificat a fost semnat de toate partidele parlamentare din Comisia pentru Agricultură. Proiectul reprezintă un pas important pentru fermierii români și urmează să intre în circuitul parlamentar.
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