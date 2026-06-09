Bulgaria schimbă radical poziția în războiul din Ucraina! Anunțul ministrului Apărării: „A sosit momentul negocierilor”

Bulgaria ar urma să își modifice semnificativ politica privind sprijinul acordat Ucrainei, după ce ministrul Apărării a declarat că a venit momentul pentru oprirea livrărilor de ajutor militar și pentru deschiderea unor negocieri de pace.

Oficialul bulgar a susținut că războiul nu mai poate fi decis pe câmpul de luptă, descriind conflictul drept unul de uzură, în care continuarea escaladării nu face decât să crească numărul victimelor.

„A sosit momentul să ne așezăm la masa negocierilor”, a afirmat ministrul Apărării, subliniind necesitatea unei soluții diplomatice considerate „echilibrate pentru ambele părți implicate”.

Declarațiile vin în contextul unei poziții politice mai largi promovate de conducerea de la Sofia, unde premierul Rumen Radev a susținut în repetate rânduri ideea negocierilor directe cu Rusia încă de la începutul invaziei din 2022.

Acesta s-a exprimat și împotriva sancțiunilor economice impuse Moscovei de Uniunea Europeană, considerând că acestea nu contribuie la detensionarea conflictului.

Totodată, ministrul bulgar al Apărării a pus sub semnul întrebării rolul Uniunii Europene ca posibil mediator, argumentând că implicarea militară indirectă a Bruxelles-ului în sprijinul Ucrainei ar putea afecta neutralitatea necesară unui proces de pace.

Anunțul marchează o posibilă schimbare de direcție în politica externă a Bulgariei, într-un moment în care pozițiile statelor europene privind războiul din Ucraina rămân profund divergente.