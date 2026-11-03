Anca Alexandrescu, despre contractul de 2,5 milioane de lei atribuit de Bolojan și Jurca în plină austeritate: „Instituțiile statului ar trebui să cerceteze”

Publicat 3 nov. 2026, 14:41 Sursă realitatea.net

Anca Alexandrescu a lansat noi critici la adresa modului în care sunt atribuite contractele din bani publici, după apariția unor informații privind închirierea unor autoturisme printr-un contract de leasing operațional. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” susține că există mai multe aspecte care ar trebui verificate de instituțiile statului și reclamă posibile conexiuni politice între firma implicată și persoane asociate unor formațiuni politice.

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