Anca Alexandrescu a demascat jocurile de culise făcute de George Simion: „Am greșit că am avut încredere în el”

Jurnalista Anca Alexandrescu a dezvăluit noi detalii șocante despre jocurile de culisele ale liderului AUR. „George Simion cere donații financiare și în prezent de la băieții deștepți, am văzut mesajele”, a acuzat realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel. Mai mult, a afirmat Alexandrescu, mai mulți simpatizanți AUR i-au mărturisit că l-au votat pe George Simion doar la îndemnul ei. „Am greșit că i-am acordat încredere lui George Simion”, a mai spus jurnalista.
Eu, când l-am întrebat pe George Simion atunci când au apărut informațiile că AUR a plătit nu știu câte milioane pentru a fi primiți la Washington, mi-a spus că nu s-a dat niciun ban de la partid. Ulterior aveam să înțeleg că nu dăduse de la partid, dăduseră însă niște băieți deștepți. Întrebarea mea este: toți băieții ăștia care dau bani pentru George Simion și cărora George Simion le-a cerut bani și de ziua lui? Le cere bani și astăzi, pentru că și astăzi a dat un mesaj către oamenii de afaceri care au participat la ziua lui să ajute partidul, pentru că i-a dat în judecată Realitatea Plus, cu donații, dacă se poate acum sau mai târziu. Am mesajul, l-am văzut. Cu asta se ocupă domnul Simion. Nu cu problemele românilor.
— a declarat Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu
Am concluzionat că am greșit că i-am acordat încredere lui George Simion. Și ceea ce fac astăzi nu este nici răzbunare, nici răutate. Pur și simplu este datoria morală pe care o am față de mulți oameni care în aceste zile mi-au spus că l-au votat pe George Simion datorită mie, datorită faptului că am vorbit despre el aici, pentru că l-am invitat și pentru că am garantat că este un om de încredere.