Vânzările de imobile în România scad cu aproape 38% în trimestrul III

Publicat 16 oct. 2026, 10:47 Sursă capital

Piața imobiliară din România a înregistrat o scădere de 37,9% a numărului de tranzacții în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, conform datelor ANCPI.

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