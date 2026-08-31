Se scumpesc taxele pentru șoferi din 15 septembrie. Cât ajung să coste permisul, talonul și numerele provizorii

Șoferii și proprietarii de autoturisme vor plăti mai mult pentru anumite documente auto începând cu 15 septembrie 2026. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) a stabilit noile tarife pentru documentele care vor fi eliberate de la această dată.
Schimbarea îi privește pe cei care își schimbă sau își reînnoiesc permisul de conducere, dar și pe proprietarii de vehicule care au nevoie de un certificat de înmatriculare ori de o autorizație provizorie de circulație.
Cât va costa permisul de conducere
Începând cu 15 septembrie 2026, tariful pentru eliberarea permisului de conducere va fi de 139 de lei.
Noul preț trebuie avut în vedere de persoanele care urmează să solicite emiterea documentului după intrarea în vigoare a tarifelor actualizate.
Data eliberării documentului este importantă în acest caz, deoarece tarifele aplicate de DGPCI sunt cele valabile pentru documentele emise începând cu 15 septembrie.
Talonul mașinii va costa 76 de lei
Și certificatul de înmatriculare, cunoscut în mod obișnuit drept talonul autoturismului, va avea un tarif mai mare.
Pentru eliberarea certificatului de înmatriculare, șoferii și proprietarii de vehicule vor achita 76 de lei de la 15 septembrie 2026.
Modificarea se aplică documentelor care vor fi eliberate începând cu data stabilită de DGPCI, astfel că persoanele care au de rezolvat formalități privind înmatricularea trebuie să țină cont de noul tarif.
Autorizația provizorie de circulație ajunge la 25 de lei
O altă taxă modificată este cea pentru autorizația de circulație provizorie.
Documentul permite unui vehicul să circule temporar înainte de realizarea înmatriculării definitive, iar tariful pentru eliberarea acestuia va fi de 25 de lei începând cu 15 septembrie.
Plata se poate face și online
DGPCI precizează că achitarea sumelor pentru documentele auto și pentru plăcile cu numere de înmatriculare poate fi realizată prin mai multe metode.
Printre modalitățile disponibile se află terminalele SelfPay și platforma Ghișeul.ro. Plata poate fi făcută astfel și online, fără ca persoana interesată să fie nevoită să se deplaseze la un ghișeu special destinat efectuării plăților.
Atenție la plata taxei înainte de programare
Una dintre cele mai importante precizări îi vizează pe șoferii care obișnuiesc să achite taxele înainte de depunerea documentelor.
O sumă plătită înainte de 15 septembrie 2026 la tariful aflat în vigoare anterior nu va putea fi folosită pentru un document care va fi eliberat după intrarea în vigoare a noilor prețuri, potrivit DGPCI.
Prin urmare, persoanele care au programări sau urmează să depună documentele după 15 septembrie trebuie să țină cont de tariful aplicabil la data emiterii documentului.
Ce trebuie să verifice șoferii cu programări după 15 septembrie
Problema poate apărea în special în cazul celor care și-au programat deja operațiunile la serviciile de permise și înmatriculări pentru a doua jumătate a lunii septembrie.
Dacă documentul urmează să fie emis după 15 septembrie 2026, plata trebuie raportată la noile tarife. Achitarea în avans a unei sume calculate după tariful vechi nu permite utilizarea acesteia pentru documentul emis după schimbarea prețurilor.