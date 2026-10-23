România a depășit pragul de 500.000 de locuri de cazare
Chirie în România
România depășește pragul de 500.000 de locuri de cazare, în timp ce apartamentele și camerele închiriate în regim turistic câștigă teren.
România a depășit pragul de 500.000 de locuri de cazare. Apartamentele și camerele de închiriat câștigă teren
România își extinde oferta turistică, iar numărul locurilor de cazare a depășit pragul de 500.000, pe fondul dezvoltării unităților tradiționale și al creșterii segmentului de apartamente și camere închiriate în scop turistic. Hotelurile și pensiunile continuă să joace un rol important, însă apartamentele în regim hotelier devin tot mai prezente pe piața turismului.
Dezvoltarea acestui segment schimbă modul în care turiștii își organizează vacanțele și creează noi oportunități pentru proprietarii care își închiriază locuințele pe termen scurt.
Piața cazărilor din România, în continuă dezvoltare
Oferta de cazare din România include hoteluri, pensiuni turistice, vile, hosteluri, apartamente și camere de închiriat. Diversificarea unităților le oferă turiștilor mai multe posibilități de alegere, în funcție de buget, destinație și durata sejurului.
În ultimii ani, apartamentele închiriate în regim hotelier au devenit o alternativă tot mai populară, în special în marile orașe și în destinațiile turistice frecventate în weekend sau în perioadele de vacanță.
Platformele online facilitează rezervările și permit proprietarilor să își promoveze locuințele către turiști din România și din străinătate.
Apartamentele și camerele de închiriat, un segment în expansiune
Creșterea numărului de apartamente și camere oferite turiștilor contribuie la diversificarea pieței de cazare. Aceste unități sunt căutate atât de persoanele care călătoresc în scop turistic, cât și de cei care ajung în alte orașe pentru afaceri sau pentru șederi de câteva zile.
Potrivit datelor prezentate de European Travel Commission și citate de presa economică, România avea aproximativ 74.000 de apartamente și camere disponibile pentru închiriere, în creștere cu 7,8% față de anul precedent.
Acest segment funcționează în paralel cu rețeaua de unități clasificate și înregistrate de autorități, iar cifrele pot varia în funcție de sursă și de metodologia de colectare a datelor.
Ce venituri generează închirierile în regim hotelier
Închirierea locuințelor pe termen scurt reprezintă o oportunitate de venit pentru proprietari, mai ales în orașele cu cerere turistică ridicată.
Performanța unei proprietăți depinde de mai mulți factori, printre care amplasarea, tariful pe noapte, gradul de ocupare, sezonalitatea și costurile de administrare.
Bucureștiul și Brașovul se numără printre piețele urbane importante pentru acest tip de activitate. Totuși, veniturile pot varia semnificativ de la o proprietate la alta, iar încasările brute nu trebuie confundate cu profitul obținut după plata cheltuielilor și a taxelor.
Cum evoluează turismul din România
Extinderea ofertei de cazare are loc într-un context în care datele oficiale arată evoluții diferite ale cererii turistice de la o perioadă la alta.
Potrivit Institutului Național de Statistică, în anul 2025, unitățile de cazare din România, inclusiv apartamentele și camerele de închiriat, au înregistrat aproximativ 13,9 milioane de sosiri și 29,7 milioane de înnoptări. Ambele valori au fost mai mici decât în anul precedent.
Aceste date arată că dezvoltarea capacității de cazare nu înseamnă automat și o creștere a numărului de turiști. Gradul de ocupare și evoluția cererii rămân indicatori importanți pentru evaluarea performanței sectorului.
Provocări pentru piața de cazare și autorități
Dezvoltarea rapidă a închirierilor pe termen scurt aduce și provocări privind fiscalizarea veniturilor, respectarea obligațiilor legale și concurența dintre diferitele tipuri de unități turistice.
Operatorii hotelieri trebuie să respecte cerințele aplicabile activității lor, în timp ce proprietarii care oferă apartamente sau camere turiștilor trebuie să verifice obligațiile de autorizare, clasificare și declarare a veniturilor.
Pe măsură ce piața se extinde, echilibrul dintre diversificarea ofertei, respectarea legislației și dezvoltarea turismului devine tot mai important pentru industrie.
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