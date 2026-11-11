Lucrările la Drumul Expres Arad-Oradea ar putea începe în primăvara anului viitor

Lucrările la primul lot al Drumului Expres Arad-Oradea ar urma să înceapă pe 1 martie 2027, potrivit unui ordin emis de CNAIR. Proiectul de infrastructură are o lungime totală de aproximativ 120 de kilometri și este împărțit în trei loturi.
Compania ucraineană Automagistral Pivden, responsabilă de execuția primului lot în parteneriat cu o firmă din România, a transmis că și-a încheiat activitatea pe un alt proiect rutier din județul Bihor. Resursele companiei sunt direcționate acum către noul drum expres care va lega Aradul de Oradea.
Traseul este considerat o investiție importantă pentru infrastructura din vestul țării, asigurând o conexiune rapidă între autostrăzile A1 și A3. Drumul va face parte din coridorul european Via Carpathia, facilitând legăturile rutiere dintre nordul și sudul Europei.
Potrivit ordinului emis de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), demararea proiectului a fost amânată în principal din motive legate de buget, deși procedurile de licitație pentru toate cele trei loturi au fost finalizate de aproximativ un an.
Conform contractelor semnate cu firmele câștigătoare, construcția fiecărui lot trebuie finalizată în termen de doi ani de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. În paralel, Consiliul Județean Arad pregătește realizarea centurii de nord-est, care prevede o nouă legătură rutieră între Vladimirescu și Zimand și o conexiune directă cu viitorul Drum Expres Arad – Oradea. Documentația pentru acest proiect a fost finalizată în octombrie 2026.