Inflația rămâne uriașă în România, de patru ori mai mare decât media UE. Avertismentul sumbru al specialiștilor
Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că România continuă să se confrunte cu un nivel ridicat al inflației. În luna ianuarie 2026, rata anuală a inflației a ajuns la 9,6%, de aproape patru ori mai mare decât media Uniunii Europene.
Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când inflația era de 4,9%, creșterea prețurilor s-a accelerat semnificativ. Potrivit INS, energia electrică rămâne „vedeta scumpirilor”, cu un avans al prețurilor de 59% față de ianuarie 2025.
Scumpiri importante se resimt și în cazul alimentelor de bază, dar și la medicamente, unde prețurile au continuat să crească în prima lună a anului.
Economiștii avertizează că inflația continuă să crească, iar temperarea acesteia ar putea avea loc abia în a doua jumătate a anului, în funcție de evoluția costurilor energetice și a politicilor fiscale.
