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Economie· 1 min citire
Escrocherie în numele ANAF. Un bărbat din Neamț a pierdut aproape 32.000 de lei după un apel telefonic
ANAF
Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din municipiul Roman, județul Neamț, a rămas fără aproape 32.000 de lei după ce a fost victima unei înșelătorii puse la cale de un individ care s-a prezentat drept inspector ANAF.
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