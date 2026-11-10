Circulația feroviară reluată pe 9,5 km din calea Cluj-Oradea după modernizare

Publicat 10 nov. 2026, 14:39 Sursă Actual de Cluj

Circulația feroviară a fost reluată pe 9,5 kilometri între Tileagd și Oșorhei, în județul Bihor, după finalizarea lucrărilor de modernizare ale căii ferate Cluj-Napoca–Oradea.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre calea ferata cluj oradea