Circulația feroviară reluată pe 9,5 km din calea Cluj-Oradea după modernizare

Circulația feroviară a fost reluată pe 9,5 kilometri între Tileagd și Oșorhei, în județul Bihor, după finalizarea lucrărilor de modernizare ale căii ferate Cluj-Napoca–Oradea.
Compania italiană Salcef a anunțat reluarea circulației pe firul 1 între Tileagd și Oșorhei în data de 9 noiembrie. Această măsură urmează finalizarea lucrărilor de modernizare pe o distanță de 9,5 kilometri, parte din proiectul de electrificare și reabilitare a căii ferate Cluj-Napoca–Oradea–Episcopia Bihor.
Potrivit reprezentanților Salcef, lucrările de reînnoire a infrastructurii au acoperit aproximativ 21 de kilometri pe secțiunile Aleșd–Tileagd–Oșorhei. Constructorul a instalat șapte aparate de cale, componente care permit schimbarea direcției de circulație a trenurilor, și a executat intervenții în stațiile Tileagd și Oșorhei.
Avansul lucrărilor pe lotul 4
Redeschiderea celor 9,5 kilometri face parte din modernizarea lotului 4 al proiectului feroviar, care se întinde între Aleșd și frontiera cu Ungaria. Lotul are o lungime de 46,74 kilometri și este executat de asocierea Webuild SPA – Impresa Pizzarotti & C SPA – Salcef SPA.
Valoarea contractului pentru acest lot este de aproximativ 2,42 miliarde de lei, fără TVA, echivalentul a o jumătate de miliard de euro. Conform raportărilor CFR Infrastructură, progresul fizic al lucrărilor a ajuns la 64,51% în septembrie 2026, în creștere față de 48% înregistrat în iunie.
În septembrie, reprezentanții Webuild au anunțat atingerea obiectivului stabilit prin PNRR pentru 31 august, atât din punct de vedere fizic, cât și financiar. La acea dată, peste 70% din structura formată din șine și traverse fusese montată, iar trenurile circulau deja pe anumite porțiuni de linie nouă.
Modernizarea liniei Cluj-Napoca–Oradea–Episcopia Bihor presupune intervenții pe aproximativ 166 de kilometri, împărțiți în patru loturi. Lucrările includ reabilitarea infrastructurii existente, electrificarea traseului, dublarea liniei pe aproximativ 18 kilometri și modernizarea stațiilor Tileagd, Oradea Est, Oradea și Episcopia Bihor.
După finalizarea investiției, trenurile de călători vor putea circula cu viteze de până la 160 km/h, iar cele de marfă – cu până la 120 km/h. Proiectul a fost finanțat inițial prin PNRR, însă continuarea lucrărilor care nu au putut fi încheiate până la termenul din august 2026 a fost prevăzută prin Programul Transport 2021–2027.