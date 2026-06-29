Vremea se schimbă radical în România. Caniculă la început de iulie, apoi răcire, ploi și o nouă încălzire
Schimbare radicală a vremii
Administrația Națională de Meteorologie a emis luni prognoza pentru următoarele două săptămâni, valabilă în intervalul 29 iunie - 12 iulie. Potrivit meteorologilor, vremea va avea variații importante în aproape toată țara.
Intervalul începe cu temperaturi caniculare în mai multe regiuni, urmate de o răcire accentuată și de ploi în unele zone. Spre finalul perioadei de prognoză, vremea se va încălzi din nou treptat.
Vremea în Banat
În primele două zile, vremea va fi caniculară, iar media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 40 de grade. După data de 30 iunie, vremea se va răcori, astfel că, între 1 și 7 iulie, maximele vor avea valori medii cuprinse între 28 și 30 de grade. Din 7 iulie, temperaturile maxime vor crește treptat. Până la finalul celei de-a doua săptămâni de prognoză, vremea va deveni călduroasă, posibil caniculară în zilele de 11 și 12 iulie, când media valorilor diurne se va situa în jurul a 35 de grade. În intervalul 29 iunie - 2 iulie, temperaturile minime vor avea valori medii de 20 - 21 de grade. Între 2 și 12 iulie, acestea vor fi cuprinse, cu mici variații de la o noapte la alta, între 14 și 18 grade. Cele mai scăzute valori sunt așteptate în nopțile de 5, 6, 7 și 8 iulie. Probabilitatea de ploi va fi mai mare în intervalul 2 - 4 iulie.
Vremea în Crișana
În Crișana, intervalul va începe cu temperaturi foarte ridicate. Media maximelor va fi de 39 - 40 de grade, apoi vremea se va răcori. Până în 7 iulie, media temperaturilor maxime va coborî spre 28 de grade. După 7 iulie, meteorologii estimează o creștere treptată a temperaturilor maxime, până spre valori medii de 34 - 35 de grade în ultimele zile ale intervalului. Între 29 iunie și 2 iulie, minimele vor avea valori medii de 19 - 20 de grade. În intervalul 2 - 12 iulie, acestea vor fi cuprinse, în general, între 14 și 17 grade, cu cele mai mari valori în noaptea de 3 iulie. Probabilitatea de ploi va fi mare în intervalul 2 - 4 iulie.
Vremea în Transilvania
În zilele de 29 și 30 iunie, vremea va fi caniculară în Transilvania, cu o medie a temperaturilor maxime de 36 - 37 de grade. După 30 iunie, vremea se va răcori treptat, iar până în 7 iulie media maximelor va ajunge la 25 de grade. După 7 iulie, vremea se va încălzi din nou, iar până la sfârșitul intervalului de prognoză media temperaturilor maxime va fi de 31 - 32 de grade. Temperaturile minime nu vor avea variații importante între 29 iunie și 4 iulie, urmând să se situeze, în medie, între 16 și 18 grade. Între 5 și 12 iulie, minimele vor fi cuprinse între 12 și 14 grade, cu cele mai scăzute valori în nopțile de 7, 8 și 9 iulie. Probabilitatea de ploi va fi mare în intervalul 2 - 8 iulie.
Vremea în Maramureș
În Maramureș, primele zile vor aduce valori ridicate, cu maxime medii de 37 - 38 de grade. Apoi, vremea se va răcori, iar până în 7 iulie media temperaturilor maxime va coborî spre 25 de grade. După 7 iulie și până la finalul intervalului de prognoză, temperaturile maxime vor crește treptat, până spre valori medii de 32 - 34 de grade. În intervalul 29 iunie - 2 iulie, minimele vor avea valori medii de 18 - 19 grade. Între 3 și 12 iulie, acestea vor oscila de la o noapte la alta și vor fi cuprinse între 12 și 17 grade. Cele mai mici valori sunt prognozate în nopțile de 7, 8 și 9 iulie. Probabilitatea de ploi va fi mare în intervalul 2 - 4 iulie.
Vremea în Moldova
În Moldova, zilele de 29 și 30 iunie vor fi caniculare, cu o medie a temperaturilor maxime de 36 - 37 de grade. După 30 iunie, vremea se va răcori, iar până în 7 iulie media maximelor va ajunge la 26 de grade. După 7 iulie, vremea se va încălzi treptat, astfel că până la finalul intervalului de prognoză media maximelor va atinge 31 de grade. În intervalul 29 iunie - 4 iulie, media temperaturilor minime va fi cuprinsă între 18 și 21 de grade. Între 5 și 12 iulie, acestea vor fi în general constante și se vor situa între 14 și 16 grade, cu cele mai mici valori medii în nopțile de 7, 8 și 9 iulie. Probabilitatea de ploi va fi mică pe tot parcursul intervalului de prognoză.
Vremea în Dobrogea
În Dobrogea, intervalul va începe cu temperaturi maxime medii de 34 - 35 de grade. Apoi, vremea se va răcori, iar până în 8 iulie media maximelor va coborî spre 28 de grade. După 8 iulie și până la finalul intervalului, temperaturile maxime vor crește treptat, până spre valori medii de 30 - 31 de grade. Între 29 iunie și 4 iulie, temperaturile minime vor fi cuprinse între 19 și 22 de grade. În intervalul 5 - 12 iulie, acestea se vor situa între 17 și 19 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 8 și 9 iulie.
Probabilitatea de ploi va fi mică pe tot parcursul intervalului de prognoză.
Vremea în Muntenia
În primele două zile, 29 și 30 iunie, vremea va fi caniculară în Muntenia, iar media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 38 de grade. Ulterior, vremea se va răcori, astfel că, între 1 și 8 iulie, maximele vor avea valori medii cuprinse între 28 și 32 de grade. Din 8 iulie, temperaturile maxime vor crește treptat. Până la finalul celei de-a doua săptămâni de prognoză, în zilele de 10, 11 și 12 iulie, vremea va fi călduroasă, cu medii ale valorilor diurne de 32 - 34 de grade. În intervalul 29 iunie - 4 iulie, minimele vor fi cuprinse între 18 și 21 de grade. Între 5 și 12 iulie, acestea vor avea ușoare variații de la o noapte la alta și se vor situa între 15 și 17 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 8 și 9 iulie.
Vremea în Oltenia
În Oltenia, intervalul va debuta cu temperaturi maxime medii de 37 - 38 de grade. Apoi, vremea se va răcori, iar până în 7 iulie media maximelor va coborî spre 28 de grade. După 7 iulie și până la sfârșitul intervalului de prognoză, temperaturile maxime vor crește treptat, până spre valori medii de 32 - 34 de grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în ziua de 12 iulie. Între 29 iunie și 2 iulie, temperaturile minime vor fi cuprinse între 19 și 21 de grade. În intervalul 3 - 12 iulie, acestea vor avea oscilații în general ușoare de la o noapte la alta și se vor situa între 14 și 18 grade. Cele mai mici valori sunt prognozate în nopțile de 8 și 9 iulie. Probabilitatea de ploi va fi mai mare în intervalul 1 - 7 iulie.
Vremea la munte
La munte, vremea va fi deosebit de caldă în primele zile, cu o medie a temperaturilor maxime de 26 de grade. După 30 iunie, vremea se va răcori, iar până în 8 iulie media maximelor va coborî spre 16 grade. După 8 iulie, vremea se va încălzi treptat. Până la sfârșitul intervalului de prognoză, media temperaturilor maxime va fi de 20 - 21 de grade. Temperaturile minime nu vor varia semnificativ în intervalul 29 iunie - 1 iulie, când vor avea valori medii de 16 - 17 grade. Între 2 și 12 iulie, acestea vor fi cuprinse între 10 și 13 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 7 și 8 iulie. Probabilitatea de ploi va fi mare în intervalul 1 - 10 iulie.
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