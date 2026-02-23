Violențe în Mexic după ce armata a ucis un baron al drogurilor

Sursă: realitatea.net

Statele Unite au lansat duminică un apel cetățenilor americani prezenți în mai multe zone ale Mexicului, inclusiv destinații turistice, să "se adăpostească până la noi ordine" din cauza intensificării violențelor în țară după moartea unui important șef de cartel ucis de armată, notează AFP.

"Din cauza operațiunilor de securitate în curs, a blocajelor rutiere și a activităților criminale, cetățenii americani din zonele menționate trebuie să se adăpostească până la noi ordine", a indicat ambasada americană în Mexic pe site-ul său.

Mai multe zone ale țării sunt afectate, inclusiv orașe turistice populare precum Cancun, Guadalajara și Oaxaca, precum și statul Baja California.



Această alertă din partea autorităților americane vine după ce armata mexicană l-a ucis duminică pe puternicul baron al drogurilor Nemesio Oseguera, alias El Mencho, șeful cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG) în cursul unei operațiuni militare.



Companiile aeriene americane United, Southwest și Alaska, precum și cele canadiene Air Canada și WestJet/Sunwing au anunțat în declarații separate anularea zborurilor către Puerto Vallarta, Guadalajara și Manzanillo.



Unele avioane au fost nevoite să se întoarcă în timp ce se aflau deja în drum spre Mexic, au precizat mai multe companii aeriene.



Moartea unuia dintre cei mai căutați indivizi din țară, pentru care Statele Unite ofereau o recompensă de 15 milioane de dolari, a declanșat violențe ca represalii în mai multe regiuni ale Mexicului.