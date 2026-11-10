Viceprimar din Bihor, accident cu ATV-ul într-o arie protejată! Ce căuta liberalul alături de mai mulți afaceriști
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Incident controversat în Bihor! Răzvan Stanciu, viceprimarul PNL al unei comune, a fost rănit după ce ATV-ul pe care îl conducea a căzut într-o groapă, aruncându-l la câțiva metri. Acesta se afla într-o arie protejată, în compania mai multor oameni de afaceri. Circumstanțele în care s-a produs accidentul ridică semne de întrebare.
Răzvan Stanciu, viceprimarul comunei Pocola, a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu ATV-ul într-o zonă împădurită din Bihor. Tânărul de 27 de ani a fost recuperat cu ajutorul unui elicopter privat pus și a fost operat pentru o fractură la un deget. Incidentul s-a produs în aria naturală protejată Codru Moma, iar polițiștii verifică dacă deplasarea grupului de ATV-uri a respectat legislația privind accesul în zonele protejate, scrie bzi.ro
Cum s-a produs accidentul cu ATV-ul în Codru Moma
Accidentul a avut loc duminică, 8 noiembrie, în jurul orei 15:58, în apropierea localității Tărcaia, într-o zonă forestieră din județul Bihor. Răzvan Stanciu se afla la o plimbare cu ATV-ul, împreună cu alte persoane care participau la aceeași activitate de agrement.
Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, viceprimarul ar fi pierdut controlul vehiculului, care s-a răsturnat. În urma căzăturii, acesta a fost proiectat peste ghidon și s-a ales cu leziuni la un deget și la nivelul șoldului stâng.
Edilul a povestit că a intrat cu ATV-ul într-o groapă, iar impactul l-a aruncat peste cap.
Potrivit lui Liciniu Venter, managerul Serviciului de Ambulanță Județean Bihor, victima a suferit o fractură la un deget și o contuzie la șoldul stâng.
Elicopter privat pentru evacuarea viceprimarului
Intervenția salvatorilor a fost complicată de terenul dificil, accesibil cu greu echipajelor de urgență. În aceste condiții, pentru evacuarea rapidă a victimei a fost folosit un elicopter privat.
Răzvan Stanciu a fost transportat din zona forestieră până la un heliport privat din Beiuș. De acolo, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bihor l-a preluat și l-a dus la Oradea, unde a primit îngrijiri medicale și a fost supus unei intervenții chirurgicale.
Între timp, ISU Crișana mobilizase pompieri paramedici de la Secția Beiuș și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă din Oradea. Salvatorii nu au mai intervenit însă direct la locul accidentului, după ce au aflat că bărbatul fusese deja preluat de elicopter.
Evacuarea viceprimarului a fost surprinsă în imagini de persoane aflate în zonă. Filmarea a fost distribuită ulterior pe rețelele de socializare.
De ce este controversată plimbarea cu ATV-urile în aria protejată Codru Moma
Dincolo de accidentul în sine, autoritățile verifică și legalitatea deplasării grupului de ATV-uri. Incidentul s-a petrecut în zona naturală protejată Codru Moma, inclusă în rețeaua europeană Natura 2000, unde activitățile motorizate sunt supuse unor restricții pentru protejarea habitatelor și a speciilor sălbatice.
Planul de management al sitului, intrat în vigoare în februarie 2026, semnalează circulația vehiculelor motorizate în afara drumurilor ca pe o posibilă amenințare pentru biodiversitate. Documentul prevede inclusiv măsuri de supraveghere și control pentru limitarea unor astfel de activități.
Direcția Județeană de Mediu Bihor a transmis că nu a eliberat niciun aviz pentru organizarea unei plimbări cu ATV-uri în perimetrul ariei protejate.
Întrebat despre locul în care s-a produs accidentul, Răzvan Stanciu a susținut că nu știa că se află într-o zonă protejată.Acesta a precizat că accidentul s-a produs pe un drum, după ce vehiculul a intrat într-o groapă.
Conform legislației în vigoare, accesul neautorizat cu vehicule motorizate în ariile naturale protejate, în afara traseelor și drumurilor unde circulația este permisă, poate atrage amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei pentru persoanele fizice. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot ajunge la 60.000 de lei.
Poliția verifică cine a participat la ieșirea cu ATV-urile
Polițiștii bihoreni au demarat verificări pentru a stabili cine a participat la deplasarea din zona Codru Moma și în ce condiții s-a desfășurat activitatea. Ancheta urmărește inclusiv să clarifice dacă au fost încălcate prevederile legale referitoare la protecția fondului cinegetic.
Reprezentanții IPJ Bihor au anunțat că sunt în curs demersuri pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.
Au fost sesizate și autoritățile de mediu, care trebuie să stabilească dacă activitatea grupului a respectat regulile aplicabile în aria naturală protejată.
„Totodată, au fost informați și reprezentanții autorităților competente în domeniul protecției mediului, în vederea efectuării verificărilor și dispunerii măsurilor legale, potrivit competențelor”, a mai comunicat IPJ Bihor.
Legislația privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic interzice circulația în scop de agrement cu vehicule motorizate în afara căilor publice din fondurile cinegetice, fără acordul administratorului acestora.
Deocamdată, autoritățile nu au comunicat rezultatele verificărilor și nici dacă persoanele care au participat la plimbarea cu ATV-urile vor fi sancționate.
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