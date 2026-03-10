Verdict final în cazul copilului din Bihor, decedat după un diagnostic greșit: Ce au decis judecătorii

Cazul copilului de doi ani din județul Bihor care a murit în 2018 după ce o pneumonie severă nu a fost diagnosticată la timp s-a încheiat definitiv în instanță. După un proces început la șapte ani de la tragedie, judecătorii Curtea de Apel Oradea au decis achitarea celor doi medici trimiși în judecată pentru ucidere din culpă, notează Bihoreanul.

După un proces care a durat aproape șapte ani, Curtea de Apel Oradea a pronunțat decizia definitivă în cazul morții lui Tudor, un copil de doar doi ani care a decedat în 2018 din cauza unei pneumonii severe nediagnosticate la timp. Instanța a decis achitarea ambilor medici implicați, Mircea Matei și Mihaela Guleș, considerând că faptele acestora nu întrunesc elementele unei infracțiuni.

Evenimentele au început în dimineața zilei de 26 martie 2018, când copilul a fost consultat la o clinică privată de pediatrul Mircea Matei, care a stabilit diagnosticul de laringotraheită. Deși medicul a recomandat spitalizarea în cazul agravării stării, micuțul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe abia după 10 ore. În ciuda transferului ulterior la Terapie Intensivă, Tudor a decedat a doua zi din cauza unui șoc septic provocat de o infecție mixtă (virală și bacteriană).

În prima instanță, Judecătoria Oradea a oferit soluții mixte: dr. Mihaela Guleș a fost achitată, însă dr. Mircea Matei a primit o pedeapsă de 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare și obligația de a plăti daune morale de 70.000 de euro.

Totuși, Curtea de Apel a desființat această sentință, argumentând că actul medical nu este o „ecuație matematică”. Judecătorii au subliniat că medicina implică diligență, nu garantarea vindecării, iar expertizele medico-legale din dosar au fost catalogate drept incoerente. De asemenea, instanța a notat că intervalul de 10 ore dintre consultul inițial și prezentarea la urgențe a contribuit decisiv la agravarea bolii.

Judecătorii au mai concluzionat că rapoartele medicale nu au indicat clar protocoalele încălcate, făcând imposibilă stabilirea unei culpe penale.

Decizia a fost primită cu revoltă de familia victimei. Avocatul acestora a declarat că „copilul a murit de două ori”, acuzând instanța că a ignorat probe esențiale. Deși latura penală s-a încheiat, părinții pot solicita despăgubiri într-un proces civil separat. Paradoxal, în urma verdictului, părinții au fost obligați să plătească medicului cheltuieli de judecată în valoare de 11.000 de lei.