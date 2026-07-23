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Actualitate· 1 min citire
Ucraina lovește din nou devastator. Încă un depozit al "Amazonului rusesc" a fost distrus – VIDEO
Depozit din Rusia, lovit de ucraineni
Publicat23 iul. 2026, 09:07
SursăRealitatea.Net
Dronele ucrainene au lovit din nou mai multe regiuni din Rusia, potrivit relatărilor locale și canalelor de Telegram. Incendii masive au fost filmate la o rafinărie importantă, dar și la depozitele celui mai mare retailer online din Rusia.
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