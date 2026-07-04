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Actualitate· 1 min citire
Ucraina a lovit din nou lângă Sankt Petersburg, orașul lui Putin. Fum dens și explozii în zona portului
Rafinărie bombardată
Un terminal petrolier din Sankt Petersburg ar fi fost lovit de drone ucrainene în zorii zilei de 4 iulie, potrivit mai multor canale media rusești independente. Imagini apărute pe rețelele sociale arată coloane de fum negru și incendii în zona portuară a orașului.
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