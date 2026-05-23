Tragedie în Oradea. O adolescentă a murit după ce a căzut de pe o clădire

O adolescentă de 16 ani a murit, vineri seară, în centrul Oradiei, după ce a căzut de la înălțime, de pe o clădire dezafectată.

Tragedia amintește izbitor de cazul tinerei din București, care, în urmă cu o săptămână, și-a pierdut viața în condiții similare, după ce a căzut de pe un bloc aflat în curs de reabilitare.

Sesizarea a fost făcută la ora 21.29, printr-un apel la 112, potrivit unei informări transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor.

„În urma investigațiilor efectuate de polițiști, persoana a fost identificată ca fiind o minoră de 16 ani, din comuna Toboliu, județul Bihor”, a transmis biroul de presă al Poliției, citat de Bihoreanul.

Tânăra a suferit leziuni grave, care i-au provocat decesul la fața locului.

Primele indicii arată că fata s-ar fi aruncat de pe una dintre clădirile din zonă, însă motivele nu sunt cunoscute.

Potrivit unor mărturii culese de Bihoreanul, pe acoperiș au fost găsite mai multe obiecte ale fetei: o sticlă de votcă, o geantă cu lucruri personale și un telefon. Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror, pentru stabilirea cauzei și împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Duminica trecută, o adolescentă de 15 ani și-a găsit sfârșitul în condiții asemănătoare, după ce a căzut de pe un bloc de 11 etaje din Sectorul 2 al Capitalei. Fata se afla împreună cu doi prieteni de aceeași vârstă, iar ipotezele merg de la un accident, pe fondul teribilismului, până la sinucidere.