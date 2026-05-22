Alertă la o școală din Petroșani. Zeci de elevi și profesori, evacuați după un incident petrecut pe holurile unității
Smurd - Pompieri
Momente de panică vineri la o școală din Petroșani, unde 77 de elevi și adulți au fost evacuați de urgență după ce un spray iritant-lacrimogen a fost pulverizat în interiorul clădirii.
Incidentul s-a produs la Școala Generală Nr. 2 din Petroșani, în cartierul Colonie, iar autoritățile au intervenit rapid pentru a gestiona situația.
Mai mulți copii au acuzat iritații nazale și tuse, iar echipajele medicale sosite la fața locului au acordat îngrijiri celor afectați.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, zece elevi au avut nevoie de asistență medicală, iar opt dintre aceștia, cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani, au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe Petroșani pentru investigații suplimentare și evaluare pediatrică.
La intervenție au participat pompierii militari din Petroșani, echipaje SMURD, ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și o autospecială destinată transportului victimelor multiple.
Autoritățile urmează să stabilească în ce împrejurări a fost folosit spray-ul iritant în unitatea de învățământ.
