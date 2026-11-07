Tragedie în Marea Neagră: Rămășițe umane descoperite pe petrolierul Wine Trader, lovit de o dronă
Petrolier Wine Trader / Profimedia
Rămășițe umane au fost descoperite pe petrolierul Wine Trader, lovit de o dronă în Marea Neagră. Șase marinari ar putea fi printre victime.
Descoperire șocantă la bordul petrolierului Wine Trader, lovit de o dronă în Marea Neagră, în apropierea coastelor României. Rămășițe umane au fost găsite în timpul operațiunilor de curățare a navei, ajunsă în portul bulgar Varna pentru reparații. Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca acestea să aparțină celor șase marinari dispăruți, însă numărul victimelor urmează să fie stabilit în urma analizelor ADN.
Potrivit informațiilor transmise sâmbătă de Parchetul din Varna și citate de agenția France Presse (AFP), descoperirea a fost făcută în timp ce echipele efectuau lucrări de curățare la bordul petrolierului.
„În timpul operațiunilor de curățare, au fost găsite rămășițe umane foarte deteriorate”, au transmis reprezentanții instituției bulgare.
Autoritățile au dispus efectuarea unor teste ADN pentru identificarea persoanelor decedate. Din cauza stării în care se află rămășițele, anchetatorii nu pot stabili deocamdată cu certitudine câte persoane și-au pierdut viața.
O sursă din cadrul forțelor de ordine bulgare a declarat pentru AFP că există suspiciunea ca rămășițele să aparțină unui număr de șase persoane.
Petrolierul Wine Trader, lovit de o dronă în apropierea coastelor României
Nava identificată în urma informațiilor comunicate de autoritățile bulgare este petrolierul Wine Trader, care naviga sub pavilionul statului San Marino.
Vasul a fost lovit de o dronă pe 15 octombrie, în Marea Neagră, la aproximativ 24 de kilometri sud-est de Sulina, în apropierea gurii de vărsare a Dunării.
În momentul producerii atacului, la bord se aflau 12 membri ai echipajului. Cinci marinari au fost salvați, în timp ce ceilalți șapte au fost dați dispăruți.
După incident, operațiunile de căutare au fost desfășurate în condiții dificile, iar nava a fost ulterior transferată în portul bulgar Varna, unde au început pregătirile pentru reparații.
Descoperirea rămășițelor umane a avut loc în timpul acestor intervenții, la mai bine de trei săptămâni de la atac.
Anchetă în Bulgaria și România pentru stabilirea circumstanțelor atacului
Parchetul din Varna a demarat procedurile necesare pentru identificarea rămășițelor umane și stabilirea numărului persoanelor decedate.
În paralel, autoritățile române desfășoară propria investigație pentru clarificarea circumstanțelor în care petrolierul a fost lovit de dronă, în apropierea litoralului românesc.
Deocamdată, nu există o confirmare oficială că toate cele șase persoane despre care vorbesc sursele din anchetă au fost identificate sau că rămășițele descoperite aparțin exclusiv membrilor echipajului dispăruți.
Rezultatele analizelor ADN sunt așteptate să ofere informații suplimentare.
Atacurile cu drone din Marea Neagră: cel puțin nouă nave comerciale lovite
Incidentul în care a fost implicat petrolierul Wine Trader se înscrie într-o serie de atacuri care au vizat nave comerciale în zona Mării Negre, în apropierea coastelor României și Bulgariei.
Potrivit informațiilor citate de AFP, de la începutul lunii octombrie cel puțin nouă nave comerciale au fost lovite de drone în această regiune. Bilanțul acestor incidente indică 34 de persoane decedate sau date dispărute.
Atacurile au amplificat preocupările privind securitatea transportului maritim în Marea Neagră, o zonă strategică pentru comerțul internațional și pentru transporturile de produse energetice și agricole.
Ursula von der Leyen urmează să viziteze România și Bulgaria
Descoperirea rămășițelor umane de pe petrolierul Wine Trader a fost anunțată cu puțin timp înaintea vizitei președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în regiunea Mării Negre.
Potrivit programului anunțat de Comisia Europeană, oficialul european urmează să ajungă la București pe 9 noiembrie, iar pe 10 noiembrie va merge la Varna, în Bulgaria.
Acolo este programată o întâlnire cu premierul bulgar Rumen Radev, precum și o vizită la Academia Navală.
Evoluțiile recente din Marea Neagră readuc în atenție riscurile de securitate din regiune și vulnerabilitatea transportului comercial în contextul războiului din Ucraina.
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