Tragedie în Bihor: două persoane au murit după prăbușirea unei motoparapante

Un bărbat și o femeie și-au pierdut viața duminică seara, după ce motoparapanta în care se aflau s-a prăbușit pe un câmp din localitatea Olosig, județul Bihor.

Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 18:55. Autoritățile au fost alertate că o parapantă cu motor, având la bord două persoane, s-a prăbușit în afara localității.

La locul accidentului au intervenit de urgență două echipaje de pompieri de la Stația Săcueni, cu o autospecială de intervenție și o ambulanță SMURD, alături de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD Oradea și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Când salvatorii au ajuns la fața locului, cele două victime se aflau în afara aparatului de zbor și erau în stop cardio-respirator. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, nu au reușit să le salveze viața.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, victimele au fost identificate ca fiind un bărbat în vârstă de 53 de ani, din municipiul Marghita, și o tânără de 20 de ani, din comuna Chișlaz. Decesul ambelor persoane a fost declarat la fața locului.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săcueni, împreună cu specialiști criminaliști și polițiști ai Serviciului Județean de Poliție Transporturi Bihor, au efectuat cercetări la locul tragediei.

Ancheta este continuată sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, pentru a fi stabilite cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Cauza exactă a deceselor va fi determinată în urma necropsiei.