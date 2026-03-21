Tragedia de la Midia. Familiile marinarilor dispăruți acuză erori grave: „Remorcherul nu era pregătit pentru această manevră!”

„Vrem adevărul despre dispăruți!” Strigăt de disperare al familiilor marinarilor victime ale accidentului de la Midia. Rudele celor aflați la bordul remorcherului scufundat în Marea Neagră s-au mobilizat sâmbătă pentru a pune presiune pe autorități. Aceștia susțin că tragedia putea fi evitată și cer explicații urgente privind manevrele navale efectuate în zona Midia în momentul scufundării.

Tensiunile cresc în Portul Midia, unde rudele celor cinci marinari implicați în scufundarea remorcherului „Astana” cer răspunsuri oficiale. În timp ce Forțele Navale continuă căutările la 26 de metri adâncime, familiile victimelor aduc acuzații grave companiei și pun la îndoială siguranța operațiunilor maritime de miercuri dimineață.

Acuzații de neglijență: „A fost o misiune forțată”

Rudele marinarilor dispăruți susțin că nava „Astana” nu era echipată corespunzător pentru manevrarea tancului petrolier „Amades”. Conform declarațiilor acestora, remorcherul ar fi trebuit să execute doar sarcini de asistență ușoară, aprovizionare sau schimb de tură.„Vreau să aflu cine a dat semnătura ca ei să plece. Știau riscurile. Era un remorcher de asistare, nu era sigur pentru o astfel de manevră la tancul petrolier”, a declarat, printre lacrimi, soția unuia dintre marinari.

Principalele semne de întrebare ridicate de familii:

Lipsa de experiență specifică: Unul dintre marinari i-ar fi transmis soției că este stresat de misiune, fiind o manevră pe care nu o mai executase anterior.

Presiuni profesionale: Cumnatul unei victime acuză presiuni verbale din partea angajatorilor: „Nu faci asta, pleci”.

Lipsa intervenției imediate: Protestatarii întreabă de ce echipajul de pe tancul petrolier nu a intervenit în timp real când a observat răsturnarea remorcherului.

Cum s-a scufundat nava „Astana”

Potrivit Căpităniei Zonale Constanța, incidentul s-a produs la aproximativ 8 kilometri de Portul Midia. În timp ce asista tancul petrolier „Amades” pentru acostare, remorcherul a raportat oprirea motoarelor principale. În doar câteva momente, nava s-a răsturnat și s-a scufundat vertical.

Poziția companiei Midia Marine Terminal: Reprezentanții companiei resping acuzațiile privind starea tehnică a navei, precizând că remorcherul era autorizat pentru operațiuni offshore de mare tonaj. Ultima revizie tehnică majoră a avut loc în iunie 2025. Nava a fost implicată în sute de operațiuni similare fără incidente.

Scafandrii militari continuă căutările sub apă

Sâmbătă, 21 martie 2026, Forțele Navale Române au mobilizat resurse suplimentare pentru găsirea celor trei marinari încă dispăruți.