Șoselele din România, sub asaltul Codului Galben de ninsori

Ce se întâmplă cu traficul în toată țara, avertismentele pentru șoferi

Centrul Infotrafic anunță că circulația rutieră se desfășoară normal pe toate drumurile naționale și autostrăzile din România, fără blocaje cauzate de accidente sau de vremea severă. În zonele afectate de ninsori, utilajele de deszăpezire intervin constant pentru a menține carosabilul practicabil.

În sudul țării, unde este în vigoare o avertizare Cod Galben, se înregistrează ninsori ușoare și rafale de vânt. Carosabilul este umed, însă traficul se desfășoară fără probleme majore.

Autostrăzile principale sunt deschise și monitorizate

Pe autostrăzile A1 București–Pitești, A2 București–Constanța și A3 București–Ploiești se circulă în condiții de iarnă. Ninsoarea slabă și vântul lateral reduc vizibilitatea pe alocuri, iar pe unele sectoare s-au format depuneri subțiri de zăpadă. Valorile de trafic sunt mai mici decât în mod obișnuit, ceea ce permite intervenția rapidă a utilajelor.

Echipajele de întreținere acționează continuu cu material antiderapant pentru a preveni formarea poleiului.

Vânt puternic în Caraș-Severin, sub Cod Portocaliu

Meteorologii au emis o avertizare Cod Portocaliu pentru mai multe localități din Caraș-Severin, unde vântul atinge viteze de până la 90 km/h. Rafalele puternice pot provoca doborâri de arbori, avarii la acoperișuri și pot afecta circulația rutieră, în special în zonele expuse.

Localitățile vizate includ Moldova Nouă, Oravița, Pojejena, Berzasca, Sichevița, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Dognecea, Lăpușnicu Mare, Dalboșeț, Coronini, Forotic, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Gârnic, Șopotu Nou, Vărădia, Socol, Berliște, Cărbunari, Naidăș, Vrani, Ciuchici, Ciudanovița și Goruia.

Ninsori viscolite în zonele montane

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova anunță că în zonele montane ninge viscolit, ceea ce îngreunează acțiunile de deszăpezire. Utilajele intervin cu lame și material antiderapant pe toate sectoarele afectate, însă drumarii recomandă șoferilor să evite deplasările dacă nu au autovehiculele echipate corespunzător.

Regiunea Olteniei se află, de asemenea, sub avertizare Cod Galben de ninsori și vânt puternic.

Vremea se răcește accentuat în toată țara

Până vineri dimineață, meteorologii anunță precipitații mixte și ninsori în cea mai mare parte a țării. Vântul va sufla cu intensificări de 45–55 km/h, iar temperaturile vor scădea semnificativ. În sudul și estul țării, maximele vor fi cuprinse între –5 și 2 grade, iar în Moldova și estul Transilvaniei se va înregistra ger în timpul nopții.

Nu mai puțin de 19 județe din Dobrogea, Oltenia, Muntenia și sudul Banatului, precum și Capitala, se află sub Cod Galben de vânt puternic, ninsori viscolite, polei și strat nou de zăpadă.