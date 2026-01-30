Secretarul general al ONU: Problemele globale nu vor fi rezolvate de o singură putere care dictează condiţiile
Secretarul general al ONU: Problemele globale nu vor fi rezolvate de o singură putere care dictează condiţiile
„Trebuie să susţinem multipolaritatea”, a subliniat el.
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a criticat, joi, acțiunile geopolitice al Chinei şi al Statelor Unite.
„Problemele globale nu vor fi rezolvate de o singură putere care dictează condiţiile”, a afirmat Guterres, al cărui al doilea şi ultim mandat în fruntea ONU se încheie la sfârşitul acestui an.
„Nu vor fi rezolvate nici de două puteri care împart lumea în sfere de influenţă rivale”, a adăugat el.
Guterres a explicat, în răspuns la o întrebare, că prin o singură putere s-a referit la SUA, iar prin două puteri s-a referit la SUA şi China.
„Dacă vrem o lume stabilă, dacă vrem o lume în care pacea să poată fi susţinută, în care dezvoltarea poate fi generalizată şi în care - până la urmă - valorile noastre vor predomina, trebuie să susţinem multipolaritatea”, a subliniat el, pledând pentru o lume „interconectată, incluzivă şi capabilă să creeze echilibru prin parteneriate, în comerţ, în tehnologie şi în cooperare internaţională”.
