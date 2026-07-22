Seceta lovește județul Bihor. Prefectul le cere primăriilor să limiteze consumul de apă

Publicat 22 iul. 2026, 15:35 Sursă Realitatea.Net

Județul Bihor este grav afectat de secetă, iar reducerea semnificativă a debitelor surselor de apă pune presiune tot mai mare asupra sistemelor de alimentare cu apă potabilă. În acest context, prefectul Marcel Daniel Dragoș a solicitat tuturor Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență să adopte, în regim de urgență, măsuri de raționalizare a consumului de apă potabilă.

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