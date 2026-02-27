România începe 2026 cu excedent bugetar, după majorări de taxe și reduceri drastice de cheltuieli

Execuţia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2026 s-a încheiat cu un excedent de 850 de milioane de lei, echivalentul a 0,04% din PIB, faţă de un deficit de 11,01 miliarde de lei (0,58% din PIB) înregistrat în ianuarie 2025.

Pentru prima dată din 2019, bugetul României a început anul pe plus. Anunțul a fost făcut de Alexandru Nazare, iar ulterior Ministerul Finanțelor a publicat datele detaliate privind execuția bugetară.

De unde vine excedentul

Pe partea de venituri, creșterea s-a bazat în principal pe majorarea taxelor:

Încasările din TVA au ajuns la aproximativ 13 miliarde de lei, cu 24% mai mult față de anul trecut.

Veniturile din accize au crescut cu 7%.

Pe partea de cheltuieli, statul a redus semnificativ costurile:

Cheltuielile cu salariile bugetarilor au scăzut cu 3,4%, respectiv cu 474 milioane de lei, până la 13,54 miliarde de lei.

Cheltuielile pentru bunuri și servicii au fost reduse cu 13%, până la 6,5 miliarde de lei.

Cheltuielile de capital (investiții din fonduri proprii) au scăzut cu 48%.

Aceste reduceri au fost susținute de înghețarea salariilor și pensiilor, tăierea unor sporuri și limitarea investițiilor finanțate din bugetul național.

Investiții sub nivelul dobânzilor

În ianuarie 2026, investițiile din fonduri proprii au fost de aproximativ 1,4 miliarde de lei. Chiar și incluzând fondurile europene și PNRR, nivelul total al investițiilor a fost sub cheltuiala cu dobânzile la datoria publică, care a ajuns la 3,53 miliarde de lei.

Concluzie

Excedentul bugetar din prima lună a anului a fost obținut mai ales prin creșteri de taxe și reduceri de cheltuieli, în special la investiții. Deși rezultatul marchează o schimbare față de anii anteriori, specialiștii avertizează că menținerea acestui echilibru ar putea fi dificilă pe termen lung, în lipsa unei relansări a investițiilor publice.