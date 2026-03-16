Primul oraș din țară care introduce radare fixe. Șoferii vor primi amenzile prin poștă

Timișoara devine primul oraș din România care introduce radare fixe integrate în sistemul național e-Sigur. Șoferii surprinși depășind limita de viteză vor primi amenzile direct acasă, prin poștă.

Autoritățile locale spun că testele vor începe imediat, iar primele sancțiuni ar putea fi emise în următoarele zile. Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de combatere a indisciplinei în trafic.

Aproximativ 20.000 de treceri pe roșu în fiecare lună

Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, susține că orașul se confruntă cu un nivel ridicat de abateri în trafic. „Avem un fenomen generalizat de indisciplină în trafic, în primul rând din cauza faptului că nu există măsuri punitive și de control asupra indisciplinei în trafic”, a declarat acesta în cadrul unei emisiuni TV. Datele autorităților arată că în Timișoara sunt înregistrate lunar aproximativ 20.000 de treceri pe roșu la semafor.

Amenzile vor fi trimise direct acasă

Municipalitatea dispune deja de un sistem extins de supraveghere, cu sute de camere și radare care pot înregistra abaterile din trafic. Până acum însă sancțiunile nu puteau fi trimise, deoarece sistemul local nu era compatibil cu platforma informatică a Ministerului Afacerilor Interne. Recent au fost achiziționate două radare noi, compatibile cu sistemul informatic al Poliției Române. În următoarele zile acestea vor intra în etapa de verificare metrologică. După finalizarea acestei proceduri, radarele vor fi integrate în sistemul e-Sigur, iar șoferii care depășesc viteza vor primi amenzile direct acasă, în plic.