Mașină făcută praf în Constanța: o șoferiță de 21 de ani, în stare gravă după un accident cumplit

Un accident grav a avut loc în județul Constanța, în apropiere de localitatea Amzacea, unde o tânără de 21 de ani a ajuns în stare critică după ce a pierdut controlul volanului.

Autoturismul condus de aceasta a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un copac de pe marginea drumului. Forța impactului a fost extrem de mare, iar imaginile de la fața locului arată mașina complet distrusă, cu partea frontală practic înfășurată în jurul trunchiului.

Un detaliu care subliniază violența coliziunii este faptul că acul vitezometrului s-a blocat la aproximativ 130 km/h.

Echipajele de intervenție au extras victima dintre fiarele contorsionate, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare. Ulterior, tânăra a fost transportată de urgență cu un elicopter SMURD la spitalul județean din Constanța.

Advertising

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.