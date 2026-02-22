LOTO - Extragere Specială 22 februarie 2026.Peste 10 milioane de euro în joc la Joker

Sursă: realitatea.net

Loteria Română celebrează Dragobetele duminică, 22 februarie 2026, cu o ediție specială a tragerilor loto. Pentru a marca sărbătoarea iubirii la români, instituția a decis suplimentarea fondurilor de câștiguri la categoria I pentru cele mai populare jocuri: Loto 6/49 beneficiază de un plus de 100.000 de lei, Joker de 50.000 de lei, în timp ce fondul la Loto 5/40 a fost suplimentat cu 25.000 de lei. Este o oportunitate ideală pentru jucători de a transforma această zi de sărbătoare într-un succes financiar de neuitat.

Ediția specială de duminică aduce mize impresionante pentru jucătorii din întreaga țară, vedeta incontestabilă fiind jocul Joker.

La categoria I a acestui joc, se înregistrează un report colosal, care depășește 53,5 milioane de lei (peste 10,5 milioane de euro), în timp ce categoria a II-a pune la bătaie un premiu de peste 125.600 de lei.

Mizele de top ale zilei: 6/49 și Noroc

Cei care își încearcă norocul la clasicul Loto 6/49 au în vizor un premiu la categoria I de peste 1,77 milioane de lei (aproximativ 348.800 de euro). Totodată, jocul Noroc propune un report cumulat extrem de atractiv, în valoare de peste 4,94 milioane de lei, depășind pragul de 969.600 de euro.

Alte categorii și cifrele rundei precedente

Nici celelalte variante de joc nu se lasă mai prejos, oferind oportunități semnificative de câștig:

Loto 5/40: Un report generos la categoria I, de peste 920.000 de lei.

Jocuri secundare: La Super Noroc premiul primei categorii trece de 54.200 de lei, iar la Noroc Plus miza este de peste 41.000 de lei.

Această ediție specială vine după o rundă norocoasă desfășurată joi, 19 februarie, când Loteria Română a oferit un total de 24.051 de câștiguri, cu o valoare cumulată ce a depășit 1,87 milioane de lei.