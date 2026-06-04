Incendiu la o școală gimnazială. Pompierii au intervenit urgent

Sursă: realitatea.net

Incendiu la o școală din Oradea! Flăcările au izbucnit într-o sală de clasă aflată la parter, iar fumul a inundat parterul și a ajuns inclusiv la etajele superioare. Din fericire, nu există victime.

Incendiu la o școală din Oradea.

Pompierii au intervenit cu mai mult echipaje și au reușit să lichideze incendiul în aproximativ 10 minute.

În urma incendiului au ars un birou, scaune de birou, un laptop și o boxă audio. Potrivit ISU Crișana, cauza izbucnirii focului este încă în cercetare.