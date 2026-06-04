ÎCCJ, decizie crucială în cazul lui Călin Georgescu. Ce se va întâmpla cu dosarul candidatului interzis

Articol scris de Scris de Realitatea de Oradea

Sursă: realitatea.net

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) va decide joi, după mai multe amânări, dacă dosarul lui Călin Georgescu va fi trimis înapoi la Parchetul General sau va începe judecarea acestuia pe fond.

Este vorba despre al doilea dosar penal trimis în judecată de procurorii Parchetului General, în care fostul candidat independent la alegerile prezidențiale este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. CITIȚI MAI MULTE PE REALITATEA.NET