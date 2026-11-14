Haos pe aeroporturile din SUA. Rețeaua de comunicații a căzut complet. Mii de zboruri au fost anulate

Publicat 14 nov. 2026, 07:26 Actualizat 14 nov. 2026, 07:32

Aproximativ 5.000 de zboruri au fost deja anulate în SUA, iar marile companii aeriene ar putea să-şi suspende activitatea pe durata serii, după ce autorităţile federale au suspendat vineri toate decolările de pe aeroporturi din motive de siguranţă, ca urmare a unei întreruperi a reţelei de telecomunicaţii, relatează CNN.

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