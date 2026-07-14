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Edi Iordănescu, mărturisiri despre perioada FCSB: „Mi-am făcut contractul convins că nu va fi acceptat”
Edi Iordănescu
Edi Iordănescu a oferit detalii mai puțin cunoscute despre negocierile purtate cu Gigi Becali înainte de a prelua banca tehnică a FCSB, în sezonul 2021-2022. Fostul selecționer susține că și-a redactat singur contractul și a introdus mai multe clauze pe care era convins că patronul clubului nu le va accepta.
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