Doi bărbați anchetați la Oradea pentru trafic de cocaină și canabis

Doi bărbați, un orădean și un cetățean italian, sunt cercetați de procurorii DIICOT și de polițiștii antidrog din cadrul BCCO Oradea pentru trafic de droguri de risc și mare risc.

Potrivit anchetatorilor, un italian în vârstă de 49 de ani ar fi procurat, deținut și vândut în Oradea cantități de canabis și cocaină, în perioada aprilie–mai 2026.

Celălalt inculpat, în vârstă de 47 de ani, din Oradea, a fost prins în flagrant pe 2 iunie, în timp ce ar fi vândut 10 grame de cocaină. În mașina acestuia, polițiștii au mai găsit o cantitate de cocaină, despre care anchetatorii susțin că era destinată vânzării, potrivit bihon.ro .

În urma perchezițiilor și a cercetărilor, au fost indisponibilizate aproximativ 100 de grame de cocaină, canabis și alte probe. Românul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar italianul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Hotărârea Tribunalului Bihor poate fi contestată.