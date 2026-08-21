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David Popovici și Alexandra Căpitănescu, propuși pentru decorații. Nicușor Dan va lua decizia finală

Alexandra Căpitănescu și David Popovici (foto: profimedia)

Alexandra Căpitănescu și David Popovici (foto: profimedia)

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat21 aug. 2026, 12:19
SursăRealitatea.net

David Popovici și Alexandra Căpitănescu au fost propuși pentru decorare de către delegațiile de Tineret ai României la ONU pentru pentru performanțele obținute în sport, respectiv în muzică. Decizia finală îi revine președintelui Nicușor Dan, după parcurgerea procedurilor legale și avizarea demersurilor de instituțiile competente.

În cazul lui David Popovici, Delegații de Tineret au înaintat Autorității Naționale pentru Sport o propunere de trecere de la gradul de Cavaler la cel de Ofițer în Ordinul Național „Steaua României”.

David Popovici, propus pentru gradul de Ofițer în Ordinul „Steaua României”

Înotătorul român a primit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler în iulie 2022, la vârsta de 17 ani, după rezultatele remarcabile de la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta.

Noua inițiativă vine după ce Popovici a scris din nou istorie la Campionatele Europene de la Paris, unde a cucerit aurul în probele de 100 m liber și 200 m liber. Sportivul a devenit astfel primul înotător care câștigă trei titluri continentale consecutive în ambele probe.

Alexandra Căpitănescu, propusă pentru Ordinul „Meritul Cultural”

Pentru Alexandra Căpitănescu, inițiatorii propun acordarea Ordinului „Meritul Cultural” în grad de Cavaler. Demersul este motivat de performanța artistei la Eurovision 2026, concurs organizat la Viena, unde a ocupat locul al treilea cu piesa „Choke Me”.

Reprezentanta României a obținut și locul al doilea în votul publicului, iar inițiatorii consideră că rezultatul său a contribuit la promovarea culturii românești pe plan internațional. Clasarea pe podium reprezintă una dintre cele mai importante performanțe ale României în istoria participărilor la Eurovision.

Decizia, după avizele legale

În acest moment, cele două propuneri reprezintă doar demersuri care urmează să fie analizate de instituțiile abilitate. Ele nu garantează acordarea decorațiilor, întrucât procedura presupune avize și parcurgerea etapelor prevăzute de lege înainte ca președintele României să poată lua o decizie.

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