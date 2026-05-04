Cristi Chivu, elogiat în Italia după titlul cucerit cu Inter: „A demonstrat inteligență și personalitate”

Victoria obținută în fața Parmei a adus matematic titlul pentru Inter, cu trei etape înainte de finalul sezonului. Echipa pregătită de Cristi Chivu își asigură astfel un nou Scudetto, într-un parcurs construit pe decizii inspirate la nivel de club și pe integrarea rapidă a tehnicianului român.

Succesul „nerazzurrilor” a fost susținut atât de jucătorii consacrați, precum Lautaro Martinez, Nicolo Barella sau Federico Dimarco, cât și de aportul de energie adus de tânărul Pio Esposito, notează publicația italiană Gazzetta dello Sport.

Jurnaliștii italieni subliniază că drumul spre titlu a început, paradoxal, într-un moment dificil: finala Ligii Campionilor din 31 mai 2025, pierdută drastic cu 0-5 în fața lui PSG. Acel eșec a marcat finalul unui ciclu pentru echipă, lucru recunoscut inclusiv de Simone Inzaghi, care ulterior a părăsit clubul.

Conducerea Interului a fost nevoită să regândească strategia, iar alegerea lui Cristi Chivu ca antrenor principal nu a fost lipsită de riscuri. Deși avea în palmares un titlu cu echipa Primavera și o salvare notabilă a Parmei de la retrogradare, experiența sa în Serie A era limitată.

Debutul a ridicat semne de întrebare, după două înfrângeri în primele trei etape, inclusiv una pe teren propriu cu Udinese și un meci pierdut dramatic cu Juventus. Totuși, Chivu a reușit rapid să schimbe percepția.

Factorul Chivu

Tehnicianul român și-a câștigat încrederea vestiarului și a conducerii printr-o abordare echilibrată. A ales să nu modifice radical sistemul implementat anterior, păstrând structura care adusese succes în ultimii ani, dar a adăugat mai multă verticalitate în joc.

Forța principală a echipei a rămas coeziunea și automatismele bine înrădăcinate, vizibile mai ales în fazele lungi de posesie. Inter continuă să impresioneze prin fluiditatea circulației balonului și prin relațiile de joc bine sudate, în special pe flancul stâng, între Alessandro Bastoni și Federico Dimarco.

Un avantaj indirect a fost și faptul că lotul nu a suferit schimbări majore, evitând astfel ajustări tactice complicate. Chivu a mers pe un sistem familiar, 3-5-2, pe care l-a gestionat eficient.

Pe lângă partea tactică, românul a demonstrat calități solide de lider, menținând echilibrul grupului inclusiv în momentele tensionate. Comunicarea sa a fost directă și asumată, chiar dacă uneori a fost criticată pentru anumite reacții.

La final, rezultatele vorbesc de la sine: Cristi Chivu devine unul dintre artizanii principali ai titlului și intră într-un club select, este al cincilea antrenor din istoria Interului care câștigă campionatul chiar la debut, după performanța reușită de José Mourinho în sezonul 2008-2009. Mai mult, procentajul său de victorii (74%) îl plasează peste nume importante precum Antonio Conte sau Simone Inzaghi.