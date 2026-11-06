Ceață densă pe șoselele din România. Vizibilitatea scade sub 50 de metri. Transalpina și Transfăgărășan, închise circulației
Ceață densă pe drumurile din România
Ceață densă în Bihor, Brăila și Harghita. Vizibilitatea scade sub 50 de metri. Transalpina și Transfăgărășan sunt închise, iar pe Podul Giurgiu-Ruse sunt restricții.
Șoferii care pornesc la drum vineri dimineață, 6 noiembrie, sunt avertizați să circule cu prudență. Ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri pe mai multe drumuri din județele Bihor, Brăila și Harghita, iar în anumite zone aceasta coboară chiar sub 50 de metri. În același timp, circulația rămâne închisă pe sectoare importante ale Transalpinei și Transfăgărășanului. Restricții sunt în vigoare și pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse.
Ceața afectează traficul în trei județe. Vizibilitate extrem de redusă pe anumite sectoare
Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a transmis, vineri dimineață, un avertisment pentru conducătorii auto care circulă pe drumurile din județele Bihor, Brăila și Harghita.
Din cauza ceții, vizibilitatea rutieră a scăzut sub 200 de metri, iar în unele zone ajunge chiar sub 50 de metri. Condițiile dificile pot îngreuna deplasarea și cresc riscul producerii unor accidente, în special pe sectoarele unde fenomenul este mai dens.
La momentul informării, nu erau semnalate accidente care să impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale.
Autoritățile le recomandă șoferilor să manifeste atenție sporită, să reducă viteza și să adapteze permanent deplasarea la condițiile de vizibilitate și la starea carosabilului.
Recomandările Poliției pentru șoferii care circulă în condiții de ceață
Polițiștii atrag atenția că vizibilitatea redusă impune o conduită preventivă la volan. Conducătorii auto trebuie să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare ale mașinilor și să păstreze o distanță de siguranță mai mare față de vehiculul din față.
Printre principalele recomandări se numără:
Reducerea vitezei în funcție de vizibilitatea disponibilă;
Utilizarea corectă a luminilor de întâlnire și a celor de ceață, atunci când condițiile o impun;
Păstrarea unei distanțe mai mari față de celelalte autovehicule;
Evitarea depășirilor riscante;
Evitarea opririlor nejustificate pe benzile de circulație sau pe banda de urgență a autostrăzilor.
Polițiștii recomandă prudență suplimentară, deoarece distanța de observare a obstacolelor și timpul disponibil pentru reacție sunt considerabil reduse atunci când ceața devine densă.
Transalpina și Transfăgărășan, închise. Ce sectoare sunt inaccesibile șoferilor
Pe lângă problemele provocate de ceață, conducătorii auto trebuie să țină cont și de restricțiile de circulație de pe două dintre cele mai cunoscute drumuri montane din România.
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, circulația este închisă pentru toate categoriile de autovehicule pe anumite sectoare ale Transalpinei și Transfăgărășanului.
Pe DN 67C – Transalpina, accesul este interzis pe tronsonul cuprins între kilometrii 34+800 și 59+800, între Rânca, județul Gorj, și Obârșia Lotrului, județul Vâlcea.
Restricții sunt instituite și pe DN 7C – Transfăgărășan, unde circulația este oprită între Piscul Negru, județul Argeș, și Bâlea Cascadă, județul Sibiu. Sectorul închis este cuprins între kilometrii 108+000 și 130+800.
Măsurile vizează toate categoriile de autovehicule și sunt necesare pentru siguranța participanților la trafic, în condițiile în care vremea din zona montană poate deveni imprevizibilă.
Șoferii care aveau în plan să traverseze aceste sectoare trebuie să își reorganizeze traseul și să respecte semnalizarea rutieră.
Restricții de circulație și pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse
O altă zonă în care traficul se desfășoară cu restricții este Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, pe DN 5, la kilometrul 64+884.
Aici sunt în desfășurare lucrări de reparație la rosturile de dilatație, intervențiile fiind programate în perioada 28 octombrie – 4 decembrie 2026.
Pe durata lucrărilor, circulația se desfășoară alternativ, în ambele direcții, fiind dirijată prin semafoare. Restricțiile sunt valabile inclusiv pe timpul nopții.
Conducătorii auto care tranzitează punctul de trecere dintre România și Bulgaria sunt sfătuiți să ia în calcul posibile întârzieri și să respecte indicațiile privind circulația alternativă.
Ce trebuie să știe șoferii înainte de a pleca la drum
Vineri, 6 noiembrie, principalele probleme semnalate de autorități sunt ceața densă din județele Bihor, Brăila și Harghita, închiderea unor sectoare de pe Transalpina și Transfăgărășan, precum și restricțiile de pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse.
Poliția recomandă verificarea condițiilor de trafic înainte de plecare și adaptarea vitezei la starea drumului și la vizibilitate.
Informațiile privind circulația reflectă situația comunicată de autorități în cursul dimineții și se pot modifica în funcție de evoluția condițiilor meteorologice și a lucrărilor rutiere.
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