Calendar ortodox 13 noiembrie. Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfânta Antuza sunt pomeniți astăzi
Sărbătoare 13 noiembrie
Calendar ortodox 13 noiembrie 2026. Biserica îl pomenește pe Sfântul Ioan Gură de Aur și pe mama sa, Sfânta Antuza. Cine a fost marele ierarh?
Credincioșii ortodocși îl sărbătoresc vineri, 13 noiembrie 2026, pe Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, unul dintre cei mai importanți părinți ai Bisericii creștine. În aceeași zi este pomenită și mama sa, Sfânta Antuza.
Data de 13 noiembrie are o semnificație aparte în calendarul creștin, fiind dedicată unei personalități remarcabile a creștinismului, cunoscută pentru predicile sale, înțelepciunea și apărarea valorilor morale.
Calendar ortodox 13 noiembrie 2026: Ce sfinți sunt pomeniți
Potrivit calendarului ortodox, în această zi sunt sărbătoriți:
Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului;
Sfânta Antuza, mama sa.
În calendarul greco-catolic este pomenit Sfântul Arhiepiscop Ioan Gură de Aur al Constantinopolului.
În calendarul romano-catolic este sărbătorită Sfânta Augustina (Livia), călugăriță.
Cine a fost Sfântul Ioan Gură de Aur
Sfântul Ioan Gură de Aur, cunoscut și sub numele de Ioan Hrisostom, s-a născut în Antiohia Siriei, în jurul anului 344, într-o familie înstărită. Tatăl său, Secund, ocupa o funcție importantă, iar mama sa se numea Antuza.
A beneficiat de o educație aleasă, studiind alături de filosofi și învățați renumiți ai vremii. Încă din tinerețe a manifestat o înclinație deosebită pentru oratorie, talent care avea să îl transforme ulterior într-unul dintre cei mai cunoscuți predicatori ai creștinătății.
A primit botezul de la arhiepiscopul Antiohiei, Meletie. După moartea tatălui său, a fost crescut de mama sa, Antuza, care s-a dedicat în întregime educației sale.
După moartea mamei, Ioan a renunțat la averea familiei, pe care a împărțit-o celor aflați în nevoie, și a ales viața monahală.
De ce a primit numele de Gură de Aur
Sfântul Ioan a devenit cunoscut pentru talentul său oratoric și pentru predicile prin care îi îndemna pe oameni la credință, pocăință, milostenie și dreptate.
A fost hirotonit diacon de arhiepiscopul Meletie, iar ulterior a primit preoția de la arhiepiscopul Flavian.
În perioada în care a slujit la Antiohia, predicile sale rostite în biserici au atras atenția credincioșilor prin claritatea mesajului și puterea cuvântului.
Mai târziu, a fost numit arhiepiscop al Constantinopolului de împăratul Arcadie. Din această poziție, a încercat să reformeze viața bisericească și să combată abuzurile, nedreptatea, lăcomia și corupția.
Atitudinea sa critică față de excesele celor aflați la putere i-a atras numeroși adversari, inclusiv în rândul celor apropiați curții imperiale.
Sfântul Ioan Gură de Aur a murit în exil
Din cauza conflictelor cu împărăteasa Eudoxia și cu alte persoane influente ale vremii, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost îndepărtat din scaunul patriarhal și trimis în exil.
Deși a revenit pentru o scurtă perioadă la Constantinopol, a fost exilat din nou, de această dată în Armenia, la Cucuz, iar ulterior la Comane.
A suportat numeroase greutăți în timpul călătoriei și al exilului, fiind expus vremii nefavorabile și lipsurilor.
A murit la Comane, în anul 407, după ce a rostit cuvintele „Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”, potrivit relatărilor din Viețile Sfinților.
Sfântul Ioan Gură de Aur a rămas în istoria Bisericii prin contribuția sa teologică și liturgică. El a alcătuit Liturghia care îi poartă numele, săvârșită în Biserica Ortodoxă în majoritatea duminicilor și sărbătorilor de peste an.
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