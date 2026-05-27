Bărbat din Hunedoara, aflat în arest la domiciliu, găsit beat pe o bancă după ce a ieșit să bea alcool
Poliție
Un bărbat în vârstă de 33 de ani din orașul Uricani, județul Hunedoara, aflat sub măsura arestului la domiciliu, a fost depistat de polițiști după ce a părăsit locuința și a fost găsit în stare de ebrietate pe o bancă din fața blocului.
Acesta era cercetat pentru lovire și conducere fără permis, iar în prezent este anchetat și pentru infracțiunea de evadare, după ce a încălcat obligațiile impuse de măsura preventivă.
Potrivit polițiștilor, intervenția a avut loc după o sesizare prin 112 și o alertă transmisă de sistemul electronic de monitorizare a arestului la domiciliu.
La fața locului, oamenii legii l-au găsit pe bărbat pe o bancă din fața imobilului, aflat într-o stare avansată de ebrietate. Acesta le-ar fi spus polițiștilor că a ieșit din casă pentru a consuma alcool.
Bărbatul a fost condus la sediul poliției, unde a fost întocmit un dosar penal, iar autoritățile au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.
