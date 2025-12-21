Atenție, șoferi! Aproape toată țara este sub cod de ceață. Care sunt zonele cele mai afectate

Alertă Infotrafic duminică dimineață

Alertă Infotrafic duminică dimineață. Vizibilitate scăzută din cauza ceții în majoritatea regiunilor și risc iminent de formare a ghețușului. Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza și să mărească distanța de siguranță, având în vedere condițiile meteo nefavorabile care afectează întreaga rețea rutieră.

Deși duminică dimineață nu au fost raportate drumuri naționale sau autostrăzi blocate din cauza unor accidente, condițiile de drum sunt extrem de dificile la nivel național.

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române avertizează că, în special în zonele de câmpie, se circulă pe un carosabil umed și în condiții de ceață densă. Vizibilitatea este redusă semnificativ, scăzând frecvent sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri, fenomen care, coroborat cu temperaturile scăzute, favorizează formarea ghețușului. Chiar și pe arterele vitale, precum autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești, unde traficul rămâne fluent, vizibilitatea oscilează între 100 și 300 de metri, impunând o atenție sporită din partea conducătorilor auto.

În ciuda fluenței raportate inițial pe marile artere, pericolele rămân reale, dovadă fiind accidentul în lanț produs pe DN 11, în județul Covasna, unde șapte autoturisme au fost implicate, provocând blocarea temporară a traficului. În acest context, autoritățile au emis un set de recomandări stricte pentru prevenirea incidentelor grave.

Șoferii sunt sfătuiți să își curețe temeinic geamurile și farurile pentru o vizibilitate optimă, să reducă viteza și să mărească distanța de siguranță față de vehiculul din față. De asemenea, se recomandă evitarea depășirilor riscante și este strict interzisă oprirea pe benzile de rulare sau pe banda de urgență a autostrăzilor.

Măsurile de precauție nu vizează doar șoferii, ci și pietonii, care sunt expuși unui risc major în condiții de vizibilitate precară. Aceștia sunt îndemnați să evite deplasarea pe partea carosabilă, în special pe timpul nopții sau în perioadele cu ceață densă. Expertii de la Infotrafic subliniază importanța unei asigurări riguroase înainte de a traversa, pietonii trebuind să fie convinși că intenția lor a fost observată clar de către conducătorii auto înainte de a păși pe carosabil.