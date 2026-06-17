Advertising
Actualitate· 2 min citire
Arestări după bătaia dintre clanurile Ștoacă și Toboșaru. Conflictul a continuat și la poliție
Poliție
Doi membri ai clanului Ștoacă au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, după ce au fost implicați într-o confruntare violentă cu rivalii din clanul Toboșaru, incident petrecut pe bulevardul Metalurgiei, în Sectorul 4 al Capitalei.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:37Andrew Tate, din nou în fața procurorilor DIICOT. Milionarul acuzat de viol a fost dus la audieri
- 10:29Semnificația aparte pe care o are aparția Shakirei la CM 2026
- 08:41Protest în sistemul vamal: angajații declanșează grevă de avertisment timp de două ore
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News