Anunț de la Ministerul Educației. Elevii din Focșani, în singurătate în Dubai, așteaptă repatrierea

Sursă: realitatea.net

Cei 28 de elevi români din Focșani blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian din Orientul Mijlociu se află „în siguranță”, a transmis, luni, secretarului de stat în Ministerul Educației Sorin Ion. Elevii însoțiți de două profesoare trebuiau să ajungă duminică acasă, dar au rămas blocați în hoteluri, sub pază, în așteptarea unor decizii oficiale.

"Prin intermediul Inspectoratului Școlar Vrancea suntem în legătură cu grupul de acolo. Știrile sunt că la acest moment sunt în siguranță, sunt bine", a afirmat secretarul de stat.

Mai mulți români au rămas blocați în Dubai și Doha în urma ripostei de la Teheran. Printre aceștia se numără și un grup de 28 de elevi din Vrancea, care se aflau în excursie alături de două profesoare.