ANM a emis trei avertizări Cod galben pentru luni și marți. Ce regiuni vor fi lovite de furtuni și vânt puternic - HARTA

Publicat 27 iul. 2026, 10:13 Sursă realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni dimineață, trei atenționări Cod galben de vreme severă. Sunt anunțate vijelii, averse torențiale, grindină și intensificări puternice ale vântului în mai multe regiuni ale țării.

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