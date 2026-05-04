Anca Alexandrescu, înainte de moțiune: „Bolojan e un dictator, se agață cu disperare de putere!”

Cu puțin timp înaintea votului pe moțiunea de cenzură, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS despre tensiunile din interiorul scenei politice și despre modul în care, în opinia sa, se duc negocierile și mobilizarea de susținere.

În intervenția sa, aceasta a pus sub semnul întrebării metodele folosite de liderii politici pentru a-și menține sprijinul, vorbind despre o discrepanță între discursul public și acțiunile din culise. Criticile l-au vizat direct pe premierul Ilie Bolojan și a strategiilor acestuia înainte de moțiunea de cenzură.

Critici la adresa mobilizării și „dublei măsuri”

„Păi, știi, primul lucru pe care l-aș comenta este în legătură cu practicile pe care le folosește PNL-ul și, în special, domnul Bolojan. Înțeleg că dânsul este reprezentantul părții oneste a României și al politicienilor onești. Păi, dacă este așa, atunci de ce folosește toate tertipurile pe care le reclamă la cealaltă parte? Și anume, mobilizare de partid pentru a-l susține în piață, în stradă, și la Oradea, și la București. S-a văzut foarte clar că a fost o organizare a PNL-ului și a oamenilor din gașca lui Bolojan”, și-a început Anca Alexandrescu discursul.

Întrebări despre campaniile din online

„Apoi, această mobilizare pe rețelele sociale care, nu știu, e gratis, a fost plătită de PNL sau este o chestiune voluntară? Pentru că aici, dacă a fost o chestiune voluntară, înțeleg că doar în cazul domnului Bolojan se poate. În cazul domnului Georgescu n-a fost valabil să fie voluntar. De aici această dublă măsură și povestea asta a domnului Ciucă, că nu cumpărăm, nu negociem. Ba da, cumpără, negociază, fac promisiuni.

Am făcut dezvăluirile acestea încă de săptămâna trecută. Dar, nici măcar astea nu sunt problemele. Problema este legată de democrație. Domnul Bolojan este un dictator, așa cum am spus. O povestesc chiar oamenii de la Oradea, care, mulți dintre ei, nu-l mai vor înapoi, nici măcar la Oradea. Într-o democrație, când 80% dintre cetățenii României spun că țara merge într-o direcție greșită și că ceea ce a făcut domnul Bolojan în ultimele 11 luni nu este ce trebuie, îți iei bagajele și pleci acasă, îl lași pe altul în locul tău. Mai ales că domnul Bolojan nu a fost votat pentru a fi prim-ministru. Domnul Bolojan a fost votat doar pentru a fi senator din partea județului Bihor. Această disperare de a te agăța de putere...”, a continuat jurnalista.

Ce spune Anca Alexandrescu despre declarațiile lui Ciprian Ciucu

Anca Alexandrescu a comentat și estimările făcute de Ciprian Ciucu privind voturile din Parlament. În acest context, Anca Alexandrescu a revenit asupra ideii că există o contradicție între discursul public și acțiunile politice din culise.

„Evident, exact ce spuneam mai devreme. Deci exact ceea ce condamnă la partea cealaltă „onestul” Bolojan sau „onesta” echipă a lui Bolojan folosește aceleași practici pe care le reclamă. Foarte bine, să iasă, să facă declarații, așa este într-o democrație. Și tot într-o democrație, atunci când se depune o moțiune de cenzură, este o procedură democratică. Trebuie să accepți că asta este, pleci acasă. Nu să te agăți cu disperare și să te legi cu lanțuri de scaunul în care ai ajuns printr-o întâmplare, pentru că, repet, domnul Bolojan n-a fost ales să conducă Guvernul României. A ajuns datorită PSD-ului, ca să fie foarte clar, pentru că PSD-ul a semnat un pact, un protocol cu cei de la PNL, UDMR și USR pentru o guvernare.

Știți foarte bine: o perioadă PNL, o perioadă PSD, iar astăzi PSD spune că nu mai vrea în această formulă. Logic era ca domnul Bolojan să-și dea demisia, însă cei de la PNL, care reprezintă o minoritate, ar fi trebuit să plece, dar ei se agață de putere. Întrebarea este, de ce se agață de putere? Asta este întrebarea fundamentală. Cu disperare. Au de dus până la capăt niște sarcini pe care le-au primit de la Bruxelles și de la Paris atunci când au fost ajutați să dea lovitura de stat din decembrie 2024, și este opinia mea că așa s-a întâmplat.

Sau au alte interese: să împartă banii din seif către germani, 68% din cele 17 miliarde, să vândă acțiunile de la cele mai profitabile companii din România? Sunt niște întrebări legitime și este dreptul nostru să ni le punem. Nu trăim într-o dictatură, trăim într-o democrație în care trebuie să fie acceptate și punctele lor de vedere, și punctele noastre de vedere. Din păcate, ei consideră că, dacă nu ești de acord cu ei, ești cu Putin, trebuie să pleci la Moscova și așa mai departe. Asta este România în care trăim astăzi. România pumnului în gură”, a mai declarat Anca Alexandrescu.