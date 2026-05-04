Ambulanță SMURD implicată într-un accident rutier pe DN 19, în Biharia

O ambulanță SMURD a fost implicată, în această dimineață, într-un accident rutier produs pe DN 19, în localitatea Biharia, județul Bihor.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în evenimentul rutier au fost implicate o ambulanță SMURD și un autoturism.

În urma impactului, o persoană a fost rănită. Victima a primit îngrijiri la fața locului, ulterior fiind transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate. Deocamdată, nu au fost comunicate detalii suplimentare privind starea acesteia sau circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție, care au luat măsuri pentru dirijarea traficului și pentru efectuarea cercetărilor necesare. Circulația rutieră pe DN 19 se desfășoară pe un singur fir, alternativ, sub supravegherea polițiștilor. Din cauza restricțiilor impuse în zonă, valorile de trafic sunt în ușoară creștere, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile agenților aflați la fața locului.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte ale producerii accidentului, precum și eventualele responsabilități ale persoanelor implicate.