Amenzi de peste 7,3 milioane de lei după controalele Inspecției Muncii: aproape 160 de persoane lucrau fără contract

Sursă: realitatea.net

Autoritățile intensifică lupta împotriva muncii la negru. În urma unei ample campanii de verificări desfășurate la nivel național, Inspecția Muncii a aplicat sancțiuni de peste 7,3 milioane de lei, după ce a descoperit numeroase nereguli, inclusiv zeci de cazuri de muncă nedeclarată.

Peste 2.300 de controale în doar patru zile.

În perioada 27 - 30 aprilie 2026, inspectorii de muncă au realizat 2.335 de controale în întreaga țară, în urma cărora au fost aplicate 1.335 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 7.365.800 lei, semn că problemele persistă în mai multe sectoare de activitate.

Munca la negru, principala țintă a controalelor

Potrivit datelor oficiale, combaterea muncii nedeclarate a fost principala prioritate a verificărilor. Inspectorii au identificat 159 de persoane care lucrau fără contracte de muncă, iar sancțiunile aplicate pentru aceste abateri au depășit 6,7 milioane de lei.

Pe lângă lipsa formelor legale de angajare, au fost constatate și alte nereguli frecvente, precum:

nerespectarea timpului de muncă și de odihnă;

neaplicarea măsurilor dispuse anterior de autorități;

deficiențe în evidența orelor lucrate.

Probleme grave și în domeniul securității muncii

În ceea ce privește siguranța angajaților, inspectorii au aplicat amenzi în valoare de 631.500 lei pentru încălcarea normelor de securitate și sănătate în muncă (SSM).

De asemenea, au fost oprite din funcțiune cinci echipamente de lucru care prezentau riscuri majore pentru angajați.

Printre cele mai grave abateri identificate se numără:

lipsa sistemelor de protecție împotriva căderilor de la înălțime;

utilizarea unor utilaje fără autorizare ISCIR;

condiții de muncă periculoase pentru angajați.

Mesajul autorităților: toleranță zero pentru abateri

Reprezentanții Inspecției Muncii transmit că vor continua controalele și în perioada următoare, cu accent pe respectarea legislației muncii și protejarea drepturilor angajaților.

Inspectorul general de stat adjunct, Mihai Uca, a subliniat că obiectivul instituției este crearea unui mediu de lucru sigur și corect, în care legea să fie respectată.

„Încurajăm conformarea voluntară, însă acolo unde regulile sunt încălcate, intervenim ferm. Ne dorim o piață a muncii transparentă, în care respectul față de lege să devină norma”, a transmis oficialul.