Ambasada Rusiei la Stockholm, atacată cu două drone

Moscova a lansat un avertisment dur la adresa Suediei, transmițând că repetarea unor incidente similare atacului cu drone care a vizat ambasada sa din Stockholm ar putea avea „eventuale consecințe”.
Potrivit diplomaților ruși, două drone au survolat misiunea diplomatică: una a lansat un recipient cu vopsea roșie, în timp ce a doua a aruncat un obiect conceput să imite un dispozitiv exploziv, amplificând tensiunile deja ridicate dintre cele două state.
„O tentativă fățișă de intimidare”: Detaliile atacului de la ambasada din Stockholm
Conform datelor transmise de autorități, cele două drone au avut obiective bine determinate în perimetrul misiunii diplomatice ruse. În timp ce primul dispozitiv a lansat un recipient cu vopsea roșie peste clădire, cea de-a doua dronă s-a prăbușit în imediata apropiere a imobilului. Anchetatorii au descoperit că de această a doua dronă fusese atașată o imitație a unui dispozitiv exploziv artizanal, element menit să sporească starea de alertă.
Reprezentanții ambasadei ruse au reacționat dur în urma incidentului, subliniind că acțiunea depășește granițele unui simplu protest politic. Oficialii de la Stockholm ai Moscovei au catalogat evenimentul drept o provocare gravă și o tentativă fățișă de a-i intimida pe angajații misiunii ruse, cerând măsuri ferme de securitate din partea statului gazdă.
Tensiuni în aer: Avioanele suedeze, ridicate de urgență deasupra Mării Baltice
Incidentul de la ambasadă se înscrie într-un climat de securitate regională extrem de fragil, marcat recent și de fricțiuni de natură militară. Forțele Aeriene Suedeze au fost nevoite să își ridice de două ori avioanele de luptă în aer, la jumătatea lunii iunie, în urma detectării unor mișcări suspecte deasupra Mării Baltice.
Suedezii au activat procedurile de urgență imediat ce au observat că mai multe aeronave militare rusești se apropie de granițele lor. Escadrilele de avioane de vânătoare Gripen au fost trimise rapid în zonă pentru a intercepta, identifica și monitoriza îndeaproape bombardierele sau avioanele de vânătoare ale Moscovei.
Deși interceptările au fost catalogate drept unele de rutină în actualul context geopolitic, oficialii de la Stockholm au precizat că aeronavele rusești au rămas în spațiul internațional, concluzia militarilor fiind că nu a avut loc nicio încălcare a spațiului aerian suveran al Suediei.